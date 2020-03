Kadir Has Üniversitesi kaç gün tatil ne zaman açılacak son haber geldi

Türkiye'de görülen koronavirüsün üniversitelerden ard ard tatil haberleri gelmeye başladı. Tatil kararı olan üniversitelerden biri de Kadir Has Üniversitesi oldu. Kadir Has Üniversitesi eğitime 23 Mart'ta kadar verdi.

Abone ol

Kadir Has Üniversitesi koronavirüs yüzünden tatil kararı verdi. Türkiye'de görülen koronavirüsün ardından üniversitelerden ard arda tatil haberleri gelmeye başladı. Kadir Has Üniversitesi 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilini koronavirüs nedeniyle erkene çekti. Kadir Has Üniversitesi'nde bugün öğleden sonra başlayacak olan tatil 23 Mart'ta kadar devam edecek.

Kadir Has Üniversitesi 23 Mart'a kadar eğitime ara verdi

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından eğitime ara verdi. Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi. Açıklamada derslerin 23 Mart Pazartesi başlayacağı aktarıldı.