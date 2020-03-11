Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni partiyi açıklayan Ali Babacan'a ince laf soktu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şu sıralar yeni kurduğu partisini kamuoyuna açıklayan eski Ak Partili Ali Babacan'a ince bir mesaj gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle,

Cumhur İttifakı olarak ülkemize kazandırdığımız yeni yönetim sistemi her geçen gün daha iyi oturuyor. Bölücü terör örgütünün güdümündeki parti ile kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP, İstiklal Marşı'na katılmayı keserek yeni dönemde takip edeceği yolu göstermeye başlamıştır. CHP kasıtlı olarak kutuplaşmayı derinleştiriyor.

Yeni parti kuran Babacan'a ince mesaj

Yeni diye ortaya sürülen sözde her yeni oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor.

Davası milleti, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Kadrolarımızı oluştururken o ilin, ilçenin kanaat önderlerini bulacaksınız. Aynı heyetlerle, ekiplerle yürümeye mecbur değiliz mahkum da değiliz, dinamik bir yapı ile yolu yürümeye mecburuz.

Kentsel dönüşüm

Başta İstanbul olmak üzere, ülkemizin her yerinde bina alt yapılarında radikal değişikliklere gitmek zorundayız. Kentsel dönüşümün yükünü hep birlikte paylaşmamız lazım. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi 2023’te, Belediye Başkanlığı seçimi 2024’te yapılacaktır. Önümüzde, milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için 2-3 yıllık vaktimiz var.

İçeride ve dışarıda hangi fitne ve fesat girişimleriyle karşılaşırsak karşılaşalım asla kazanamayacaklar.