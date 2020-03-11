Erdoğan’a koronavirüs nedeniyle termal kameralı koruma! Bu dünyada bir ilk

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp dünya üzerinde 100'ün üzerinde ülkeye sıçradıktan sonra, ülkemizde ilk kez bir koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı. Konuyla ilgili AK Parti grup toplantısında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindeki güvenlik seviyesi de üst düzeye çıkarıldı.