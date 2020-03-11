Erdoğan’a koronavirüs nedeniyle termal kameralı koruma! Bu dünyada bir ilk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tüm dünyanın başına bela olan ölümcül koronavirüsten korumak dünyada bir ilk olan uygulama hayata geçirildi. Erdoğan'ın çevresi bundan böyle termal kameralarla takip edilecek.
Çin'in Wuhan kentinde başlayıp dünya üzerinde 100'ün üzerinde ülkeye sıçradıktan sonra, ülkemizde ilk kez bir koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı. Konuyla ilgili AK Parti grup toplantısında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindeki güvenlik seviyesi de üst düzeye çıkarıldı.
Termal kamera koruması
Koruma ekipleri, ellerindeki termal kameralarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenliğini sağlamaya başladı.
Yüksek ateşli biri yaklaşırsa...
Termal kameralar sayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüksek ateşli birinin yaklaşması durumunda anında müdahale edilecek.
Uygulama dünyada bir ilk
Hayata geçirilen uygulama dünyada bir olarak dikkat çekti