Bahçeşehir Üniversitesi koronavirüs tatil ettirdi ne zaman açılacak?

Türkiye'de koronavirüsün görülmesinin ardından üniversitelerden ard arda tatil haberleri gelmeye başladı. Kadir Has Üniversite 23 Mart'ta kadar eğitime ara verdi. Bahçeşehir Üniversitesi dersleri online yapma kararı aldı. Niğde Ömer Halis Ünivresitesi de yurt dışına çıkışları durdurdu. İşte 11 Mart tatil olan üniversiteler tam listesi...

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Koronavirüsün Türkiye'de bir erkek vatandaşta görüldüğü açıkamasının ardından başta üniversiteler olmak üzere birçok eğitim kurumundan ard arda tatil haberleri gelmeye başladı. Kadir Has Üniversitesi 23 Mart'a kadar eğitime ara verdi. Bahçeşehir Üniversitesi ile eğitime online olarak devam edecek. Niğde Ömer Halis Ünivresitesi de yurt dışına çıkışları durdurdu. Kavram Eğitim Kurumları Kurucu Onursal Başkanı Bahattin Durmuş, meslek yüksek okulu ve yurt genelindeki 100’ün üzerindeki okul ve kursun tamamında corana virüsü nedeniyle online eğitime geçmek için biraz önce karar aldıklarını duyurdu.

Kadir Has Üniversitesi 23 Mart'a kadar eğitime ara verdi

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından eğitime ara verdi. Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi. Açıklamada derslerin 23 Mart Pazartesi başlayacağı aktarıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi online derse geçti

Öte yandan, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerin ve akademisyenlerin kampüse gelmemesi, derslere evden online canlı yayınla katılması kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.

Kavram, 100 okul ve kursu tatil etti

Kavram Eğitim Kurumları Kurucu Onursal Başkanı Bahattin Durmuş, meslek yüksek okulu ve yurt genelindeki 100’ün üzerindeki okul ve kursun tamamında corana virüsü nedeniyle online eğitime geçmek için biraz önce karar aldıklarını, tüm öğrenci ve öğretmenleri ile akademisyenlerine de kararı tebliğ ettiklerini bildirdi.

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde yurtdışı yasağı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Muhsin Kar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi. Rektör Prof. Dr. Kar, gazetecilere açıklamalarda bulundu.