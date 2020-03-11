Ali Babacan'a babasından tek cümlelik tavsiye

DEVA Partisi'nin kuruluş toplantısına Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan da tekerlekli sandalyede katıldı. Hilmi Babacan oğluna tek cümlelik bir nasihatte bulundu.

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DEVA Partisi’nin bugün düzenlenen kuruluş toplantısına Genel Başkan Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan da katıldı. Ankara iş dünyasının tanınmış isimlerinden olan 82 yaşındaki Babacan toplantıya tekerlekli sandalyeyle geldi.

Oğlunun konuşmasını dikkatle dinleyen Hilmi Babacan’a, “Oğlunuz bir parti kurarak yeniden siyasete girdi. Kendisine bu süreçte bir tavsiyeniz oldu mu?” sorusuna, “Doğru bildiği şekilde çalışsın” yanıtını verdi. Toplantıda parti kurucularının yanı sıra ailelerinin de heyecanlı olduğu gözlendi.