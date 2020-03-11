Koronavirüs maske fiyatlarını uçurdu en ucuz ve koruyucu maske nereden alınır?

Dün gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk kez bir koronavirüs testi pozitif çıkan bir vatandaşımızın duyurusunu yaptıktan sonra insanımızda ister istemez bir tedirginlik başladı. Vatandaşın aklında koronavirüsten korunmanın yolları var. İnternette en uygun ve koruyucu maske araştırılıyor. Ancak bir anda patlama yaşanan maske talebi sonrası satıcı firmalar fiyatları adeta uçurdu. Kriz fırsatçılarına gün doğduran bu durum sonrası bazı yerlerin maske fiyatlarına yüzde 1500 dolaylarında zam yaptığı gözlendi. Buradan hareketle en ucuz ve koruyucu maskeleri sizler için sıraladık.