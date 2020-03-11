Koronavirüs maske fiyatlarını uçurdu en ucuz ve koruyucu maske nereden alınır?
Ölümcül koronavirüs 110 küsür ülkede görüldükten sonra maalesef ülkemize de sıçradı. Bu gelişmeyle birlikte vatandaş haklı olarak tedirgin oldu. Öyle ki vatandaş baş belası virüsten korunmanın derdine düştü. Krizi fırsat bilen satıcılar maske fiyatlarını fahiş oranda artırdı. Bu nedenler haberimizde en uygun ve koruyucu maske fiyatlarını derledik...
Dün gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk kez bir koronavirüs testi pozitif çıkan bir vatandaşımızın duyurusunu yaptıktan sonra insanımızda ister istemez bir tedirginlik başladı. Vatandaşın aklında koronavirüsten korunmanın yolları var. İnternette en uygun ve koruyucu maske araştırılıyor. Ancak bir anda patlama yaşanan maske talebi sonrası satıcı firmalar fiyatları adeta uçurdu. Kriz fırsatçılarına gün doğduran bu durum sonrası bazı yerlerin maske fiyatlarına yüzde 1500 dolaylarında zam yaptığı gözlendi. Buradan hareketle en ucuz ve koruyucu maskeleri sizler için sıraladık.
Uzmanların özellikle diğer maske türlerine göre daha fonksiyonel olduğun belirttiği N95 maske fiyatları popüler modellerine göre değişiklik gösteriyor. Alışveriş sitelerinden derlediğimiz, uygun ve koruyucu özelliği fazla olan maskelerin en ucuzdan en pahalıya doğru sıralaması şöyle;