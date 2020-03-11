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Eskişehir'de 'Büyü bozuyorum' diye insanları dolandırdığı ortaya çıktı

ESKİŞEHİR'de büyü yaptığını ve muska yazdığını iddia eden A.Y., polis tarafından gözaltına alındı. A.Y.nin evinde yapılan aramada kargolanmış muskalar ele geçirildi.

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Eskişehir'de, 51 kişiyi büyü yapma- bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 51 yaşındaki A.Y., polis tarafından yakalandı.

İl dışına da hizmet veriyormuş

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşlardan şeker ve tuz ile iç çamaşırı isteyerek, büyü yapma- bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaatleri ile para topladığı öne sürülen A.Y., Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. 51 kişiyi dolandırdığı belirtilen şüphelinin evinde yapılan aramada ise kargo ile il dışına gönderilmek üzere hazırlanmış çok sayıda muska, sözde büyü kitabı ve dijital veriler ele geçirildi.

Yapılan incelemede muska diye hazırlanan kağıtlar üzerine yazılan ve 'dua' oldukları ileri sürülen yazıların Arapça olmadığı belirlendi. Gözaltına alınan A.Y.,  sorgusunun ardından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi' suçundan adliyeye sevk edildi. 

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