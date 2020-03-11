SON DAKİKA
Türkiye'de okullar tatil olacak mı? Koronavirüs toplantısı sona erdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Şaban ayı ne zaman başlıyor Recep ayı bitiş tarihi 2020

11 ayın sultanı Ramazan'ın habericisi olan 3 aylar Recep ayı ile başladı. Peki Ramazan'dan bir önceki ay olan Şaban ayı ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Şaban ayı 25 Mart Perşembe günü başlayacak.

Abone ol

Recep ayı ne zaman bitiyor, 2020 Şaban ayı başlangıcı ne zaman araştırmaları başladı. Ramazan ayının habercisi olan 3 aylar 25 Şubat'ta Recep ayı ile başladı. Şaban ayı ise 25 Mart Çarşamba günü başlayacak. Berat Kandili ise Şaban ayı içinde olacak. 2020 dini günler takvimine göre Berat Kandili 7 Nisan'da idrak edilecek. 

ŞABAN AYI NE ZAMAN: 2020 yılı Şaban ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 25 Mart Çarşamba günü başlayacak. Berat Kandili ise 7 Nisan'da idrak edilecek.

ÜÇ AYLARDA İBADET: Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.

Üç ayların ikincisi ise şaban ayıdır. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüslü hasta 'Kapalıçarşı esnafı' denildi açıklama geldi
İkinci el otomobil fiyatları uçtu 40 bin TL'lik araç 50 bin TL oldu
Hannover'de Timo Hübers Corona virüslü çıktı
Ali Babacan'a babasından tek cümlelik tavsiye
Fenerbahçe'de Lucescu-Oğuz Çetin sesleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni partiyi açıklayan Ali Babacan'a ince laf soktu
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı! Bilim kurulu kararını açıklıyor okullar da var
İstanbul’da toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemi
Düzce'de tek niyeti bisiklete binmekti otomobil çarptı
Fahrettin Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı 4 şey tesis eder
Miraç Kandili ne zaman 2020 Diyanet dini günler takvimi
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 başvuru ekranı
Yorumlar