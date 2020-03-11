Bakan Ruhsar Pekcan ticarette coronavirüs önlemlerini açıkladı Gerekeni yapacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüsü ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan fiyat artışlarıyla ilgili, " Panik yapacak bir durum yok. Fiyat artışlarına gerekeni yapacağız" dedi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı'nda toplandı. 3 bakan toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Bakan Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından notlar;

Bizde işin başından beri zaten, Sağlık Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla koordineli olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önceliğimiz halk sağlığı. Aynı zamanda tedbirleri alarak ticaretin aksamaması. Tedbirlerimizi aldık ve bugün de paylaştık. Başarılı çalışmalar yürütüyoruz.

Ticaret bakanlığımız olarak arz-talep dengesinde maskede, sıhhi malzemelerde, eldiven tulum gibi piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu. İhracatında da gözle görülür bir artış oldu. Bu doğrultuda piyasada maske bulunmadığı için halkın makul ve mantıklı fiyattan alışverişlerini yapabilmesi. Biz ihracatı sağlık bakanlığının ön iznine verdik. Önceliğimiz halkın normal piyasa fiyatlarına ulaşabilmesi. Firmalarımıza da tavsiyemiz, bir an önce piyasanın talebini yerine getirmesi.

'Panik yok gerekeni yapacağız'

Bunun dışında, 2193 firmamızı denetime aldık. Ve 2 bin 641 ürünü denetledik ve 2 bin 183’üne de inceleme altına aldık. Bugün yeni bir olay var.