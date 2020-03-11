SON DAKİKA
Türkiye'de okullar tatil olacak mı? Koronavirüs toplantısı sona erdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor Haberin devamı.
HABER /  SAĞLIK

Arnavutluk'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

73 yaşındaki kadının, koronavirüsün yanı sıra, kronik kalp ve akciğer hastası olduğu aktarıldı.

Abone ol

Arnavutluk'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs tespit edilen 73 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Arnavutluk'ta ilk ölüm

Açıklamada ayrıca, yaşlı kadının koronavirüsün yanı sıra, kronik kalp ve akciğer hastası olduğu aktarıldı.

Ülkedeki vaka sayısının bugün 10’dan 12’ye çıktığı açıklanmıştı.

Endonezya'da 7 kişide daha koronaya rastlandı 

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, test sonuçlarında 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Yurianto, Kovid-19 nedeniyle gözetimde tutulan 2 hastanın iyileştiğini belirterek, ülkede mevcut vaka sayısının 31 olduğu bilgisini paylaştı.

Bu arada, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakası olarak kayda geçen 53 yaşındaki yabacı uyruklu kişinin de İngiliz vatandaşı olduğu ve tedavi gördüğü Bali Adası’nda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsviçre'de 3 ölü 

İsviçre'de Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) son verilerine göre, teyitli vaka sayısı düne göre 137 kişi artarak 613 oldu. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 3 olarak açıklandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüslü hasta 'Kapalıçarşı esnafı' denildi açıklama geldi
İkinci el otomobil fiyatları uçtu 40 bin TL'lik araç 50 bin TL oldu
Hannover'de Timo Hübers Corona virüslü çıktı
Ali Babacan'a babasından tek cümlelik tavsiye
Fenerbahçe'de Lucescu-Oğuz Çetin sesleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni partiyi açıklayan Ali Babacan'a ince laf soktu
ÖNCEKİ HABERLER
Sumudica: Türkiye Coronavirüs ile ilgili iyi önlem aldı
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı öncesi ‘korona’ önlemi
Koronavirüs nasıl bulaşır ilk belirtisi nedir nasıl anlaşılır?
Adıyamanlı öğrenciler koronaya karşı dezenfektan üretiyor
BAE petrol üretimiyle ilgili yeni kararını duyurdu
Recep ayı ibadetleri neler kılınacak namazı kaç rekat?
Yorumlar