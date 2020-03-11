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Koronavirüs ile grip nasıl ayırt edilir Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsü griple benzer belirtiler gösteriyor. Koronavirüsünün griple karıştırılmaması için Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı.İşte koronavirüs ile gribi birbirinden ayıran farklar..

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Bütün dünyada paniğe sebep olan ölümcül koronavirüs, ülkemizde de endişeye sebep oldu.Türkiye'de bütün tedbirlerin  alındığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ülkemizde 1 kişide görüldüğünü açıklamıştı.

Salgının ülkemize de görülmesiyle birlikte, birbirlerine oldukça benzer belirtiler gösteren grip virüsü ile koronavirüsün arasındaki farklar yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.Peki birbirlerine benzer semptomlar gösteren grip ile koronavirüs nasıl ayırt edilir? 

Koronavirüs gripten daha yavaş yayılıyor

Yayılma hızı grip ve koronavirüs arasında en önemli farkı oluşturuyor. Grip çok kısa bir kuluçka dönemi geçiriyor ve hızlı bir şekilde çoğalıyor. Dünya Sağlık Örgütü, gribin çoğalma hızının üç güne yakın olduğunu, koronavirüsün ise 5 ile 6 gün olduğunu açıkladı. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre koronavirüs, bulaştığı kişiden, deri yoluyla ilk iki gün içerisinde yayılmaya başlarken, grip ise deri yoluyla, belirtiler ortaya çıktıktan iki gün sonra yayılmaya başlıyor.

Grip hastalarının ikincil enfeksiyona yakalanma riski daha düşük

Koronavirüs bulaşan kişiler yaygın bir şekilde ikincil enfeksiyonlara da yakalanıyor. Grip ise genellikle zatürreye sebep olabiliyor. Ancak grip hastalarının ikincil bir enfeksiyona yakalanmaları çok nadir olarak görülüyor.

Koronavirüs daha çok yetişkinler aracılığıyla yayılıyor

Koronavirüs, daha çok yetişkinlerin birbirlerine teması ile yayılıyor, bu nedenle yaşlıları ve yetişkinleri çocuklardan daha fazla etkiliyor. Koronavirüsün, henüz raporlanmayan birçok vaka olmasının yanı sıra şu ana kadar tespit edilen ölüm oranı yüzde 3 ile yüzde 4 arasında değişiyor. Grip virüsünün neden olduğu ölüm oranı ise yüzde 0.1 oranında.

Koronavirüs henüz tedavisi veya aşısı yok

Grip virüsü için aşı ve tedavi yöntemleri bütün dünyada kullanılıyor. Ancak koronavirüsün şu an için aşısı veya tedavisi bulunmuyor.

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