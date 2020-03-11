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Yerli otomobilin Bursa Gemlik'teki tanıtım toplantısı ertelendi

Anadolu Ajansı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yerli otomobilin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında perşembe günü düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.

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BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 'Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında perşembe günü düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'den (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı 'Yeniliğe Yolculuk - Gemlik Buluşması'nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada; yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

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