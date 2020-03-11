HABER /  DÜNYA

Harvey Weinstein 23 yıl hapis ceza aldı

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından yargılandığı dava sonuçlandı.

New York'ta 5 milyon dolar kefalet karşılığında tutuksuz yargılanan 67 yaşındaki yapımcı hakkında 5 ila 25 yıl arasında hapis cezası isteniyordu.

23 YIL CEZA ALDI
"Tecavüz" ve "cinsel taciz" dahil 5 farklı suçlamayla yargılanan, cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulunan Weinstein, 23 yıl hapis cezası aldı.

Weinstin hakkında açılan diğer davalar devam ediyor
Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

Öte yandan Los Angeles'ta da Weinstein'a karşı cinsel taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle açılan dava devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ölüm Patroniçesi tahliye edildi
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ön rapor ortaya çıktı
Bülent Aydemir'den koronavirüs için akılalmaz iddialar
Koronavirüs ile grip nasıl ayırt edilir Dünya Sağlık Örgütü açıkladı
Koronavirüslü hasta 'Kapalıçarşı esnafı' denildi açıklama geldi
İkinci el otomobil fiyatları uçtu 40 bin TL'lik araç 50 bin TL oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Borsa günü düşüşle tamamladı
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Fatih Portakal'dan koronavirüs teşekkürü
Bakan Ruhsar Pekcan ticarette coronavirüs önlemlerini açıkladı Gerekeni yapacağız
Arnavutluk'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
Fahrettin Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı 4 şey tesis eder
Yorumlar