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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgın hastalığı için 'epidemik' terimini yerine 'pandemik' terimini kullanmaya başladı.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 4 bin 200'yü aştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs için ilk defa pandemik ifadesini kullanmaya başladı.

Pandemik ile epidemik arasındaki fark nedir?

'Epidemik' tıp alanında bir bölgede, bir toplumda veya bir grup insanda bir hastalığın yaygınlaştığı görülmesi durumunda 'epidemik' bir salgın olarak ifade ediliyor.

'Pandemik' ise ülkenin tamamını veya dünyanın tamamını etkisi altına alan hastalıklar için kullanılıyor.

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