Bülent Aydemir'den koronavirüs için akılalmaz iddialar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir canlı yayında Türkiye'yi paniğe sevk edecek bir açıklama yaptı. Bu durum Aydemir'in kısa bir süre önce Van'da meydana gelen çığ felaketinde yaptığı talihsiz açıklamayı da hemen akıllara getirdi.

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Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan için ''Bahçesaray ilçesine gitmek için kendine yol açtırırken çığın olduğu" şeklinde bir yalan ortaya atmıştı. Yalan’ın ortaya çıkmasının ardından Bülent Aydemir, çark ederek özür dilemişti.

Daha bu açıklama bile hafızalardaki yerini korurken Bülent Aydemir'den skandal bir açıklama daha geldi. Bu kez konu ise koronavirüs!

"Saklama varsa bu doğru değil"

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, koronavirüsün saklandığını ima ederek büyük bir skandala imza attı ve marketlerin boşalmasına vesile oldu. Aydemir açıklamasında "Ben saklandı diye söylemiyorum ama İtalya'da ölümler zirveye ulaştı. Ne zaman biliyor musunuz? 14. günde. Muhtemelen orada belirtiler vardı ama bu saklandı ya da bir şey oldu. Şimdi veriler bize şunu gösteriyor. Ülkemizin çevresindeki birçok ülkede koronavirüs var. Panik yapılmaması gerektiğini Türk DNA'sı ile karşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu saklama varsa bu doğru değil. Komuoyu ikna olmalı. Ben ikna oldum. Sağlık Bakanlığı tedbirleri aldı konuya hakim. Burada ideoloji yok." dedi.

İnsanların marketlere hucum ettiğini iddiası

Türkiye'de vakaların çok daha fazla olduğunu dile getiren Aydemir, "Bir programda hekim arkadaşım yeğenimin bana söylediği bazı bulgular olduğunu Türkiye'de bu vakaya rastlanmış olabileceğini söyledim. Ben de bunu yayında dile getirdim. Dolayısıyla saklanma kısmı varsa bu doğru değil." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da insanların marketlere hucum ettiğini iddia eden Aydemir skandal açıklamalarına şöyle devam etti:

İstanbul'da insanlar marketleri yağmaladı ifadesi doğru değil hucum etti. Bunların görüntüleri var. Bazı market rafları boşaltıldı. Bu durum İtalya'da bir müddet saklandığı belli. İran'dan sonra bu virüsün vurduğu Avrupa ülkesi İtalya oldu.