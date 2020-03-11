Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması

Sivasspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti. Deneyimli oyuncunun menajeri Hüseyin Ok, iddialarla ilgili açıklama yaptı.

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Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Mert Hakan'ın menajeri Hüseyin Ok, "Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Türkiye'de 4 büyük takım devre arasında istedi. İtalya'dan Atalanta, Torino teklif yaptı. Hiçbir kulüple ön anlaşma yapmadık" dedi.

"Ggalatasaray ile ön anlaşmamız yok"

Hakan'ın menajeri Hüseyin Ok yaptığı açııklamada; Türkiye'de 4 büyük takım devre arasında istedi. İtalya'dan Atalanta, Torino teklif yaptı. Ancak sezon sonuna kadar Sivasspor'da kalmaya karar verdik. Galatasaray ile bir ön anlaşmamız yok. Allah sakatlık vermesin. Sezon sonunda karar vereceğiz. Avrupa'dan çok seçenek var. Mert Hakan'ın öncelikli tercihi yurtdışında bir takımda oynamak."