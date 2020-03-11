Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in erteleme maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavili ekip, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 10'da Novak, 30'da Sosa, 55'te ise Nwakaeme attı. Yeni Malatyaspor'un tek sayısı ise 44. dakikada Umut Bulut ile geldi. Trabzonspor, bu galibiyetin ardından ligde puanını 52 yaparak aynı puandaki Başakşehir'i geçip liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Abone ol

10. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan gelişen Trabzonspor atağında, Sosa'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1

30. dakikada Trabzonspor, ikinci golünü buldu. Bordo-mavili ekibin ceza alanı dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışı kullanan Sosa'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan filelere gitti: 0-2

45. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Gökhan Töre'nin ara pasında penaltı noktası civarında 4 oyuncu arasındaki karambolde meşin yuvarlak sağ çaprazdaki Umut Bulut'un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmadaki Novak'a çarpan top, kaleci Uğurcan'ı yanıltarak ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada bordo-mavili ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ekuban'ın pasında topla buluşan Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından filelere gitti: 1-3

58. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe atışında Acquah topu uzaklaştırdı. Bir kez daha topu önünde bulan Sosa'nın ikinci ortasında Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

67. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, son anda araya giren Robin Yalçın topu kornere gönderdi.

89. dakikada Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda skorda bir değişiklik olmadı ve Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Yeni Malatyaspor: 1 - 3 :Trabzonspor

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Mina, Sakıb Aytaç, Fofana, Donald (Dk. 85 Erkan Kaş), Acquah, Gökhan Töre, Bifouma (Dk. 71 Walter), Umut Bulut (Dk. 64 Chaaleli)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdülkadir Ömür (Dk. 90+1 Obi Mikel), Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 83 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth (Dk. 39 Ndiaye)

Goller: Dk. 10 Novak, Dk. 30 Sosa, Dk. 55 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 45 Umut Bulut ( BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Donald, Dk. 27 Acquah, Dk. 29 Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 37 Campi, Dk. 69 Novak (Trabzonspor)