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AK Parti'den koronavirüs önlemi! Yaşlı ve çocuklar toplantılara alınmayacak

Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne yol açan ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de çeşitli önlemler alınıyor. Salgının Türkiye'de de 1 kişide görülmesi üzerine AK Parti de önlem aldı.

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AK Parti'de, grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti TBMM Grubu, Türkiye'de 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından bazı tedbirler aldı.

Bu kapsamda TBMM kampüsüne ve grup toplantılarına, yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararı verildi.

Fotoğraf çekimi yapılmayacak

Grup toplantılarının sonunda fotoğraf çekimi yapılmaması ve TBMM Üyeler Lokantası'na milletvekili beraberinde ziyaretçi getirilmemesi kararlaştırıldı. Milletvekillerinden, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

CHP'de kurultay ertelenebilir

CHP'de, il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasıyla gözler 28-29 Mart'ta yapılacak 37. Olağan Kurultay'a çevrildi. Dünyada büyük bir paniğe neden olan koronavirüs nedeniyle Kurultay'ın ertelenebileceği söyleniyor.

Kurultay 28-29 Mart'ta

CHP'de 28 Mart'ta genel başkanlık seçimi, kurultayın ikinci günü olan 29 Mart'ta ise Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Kurultayda, 60 PM ve 15 YDK üyesi belirlenecek.

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