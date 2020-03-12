İstanbul'da koronavirüs alarmı İBB hepsini birden durdurdu
İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında son dakika açıklaması geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu alınan yeni yasakları açıkladı.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. İmamoğlu, Nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı. İmamoğlu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla İSMEK kurslarımız, Şehir Tiyatroları'mızın gösterimleri bu ay sonuna kadar iptal edilmiştir. İBB'ye ait müzeler de geçici olarak kapatılmıştır. Toplu ulaşım araçlarında ve alanlardaki ilaçlama çalışmalarımız 7/24 devam etmekte. pic.twitter.com/X7nflyjrlV— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 12, 2020
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