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İstanbul'da koronavirüs alarmı İBB hepsini birden durdurdu

Demirören Haber Ajansı

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında son dakika açıklaması geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu alınan yeni yasakları açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. İmamoğlu, Nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı. İmamoğlu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

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