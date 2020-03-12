Balıkesir'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Polis ekiplerince düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 16 kişiden 4'ü tutuklandı.Abone ol
Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 14 ev ile 2 iş yerinde uyuşturucu satışı ve fuhuş yapıldığı ihbarı aldı.
16 kişiden 4'ü tutuklandı
3 ay süren teknik takip sonrası narkotik köpeği ve çok sayıda polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda zanlıların adreslerine baskın düzenlendi.
Operasyonda 4’ü kadın 16 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.