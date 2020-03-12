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Abdüllatif Şener'den skandal koronavirüs paylaşımı

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in Twitter hesabından yaptığı "Eğer koronavirüs bu hızla yayılır ve etkisini altı ay sürdürürse, hiçbir ülkede hiçbir iktidar ayakta kalamaz!" paylaşımı tepki çekti.

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Koronavirüs Türkiye'de ilk kez görülünce panik havası estirilmeye başlandı. Dezenformasyon ve tedirgin eden söylemler hızla yayılıyor. Benzer bir paylaşım da CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'den geldi.

Koronavirüs üzerinden siyaset

Twitter hesabından açıklama yapan Şener, felaket tellallığına soyundu. Koronavirüs üzerinden hükümete ömür biçti. Dünya ekonomisinin çöküşe doğru yol aldığını savunan Şener, koronavirüsün bu hızla yayılması halinde 6 ayda tüm ülkelerdeki iktidarların yıkılacağını söyledi.

Hiçbir iktidar ayakta kalamaz!

Olumsuzluklardan medet ummak

Şener'in skandal paylaşımına tepkiler gecikledi. Bu açıklamanın altına çok sayıda kullanıcı Şener'i ikbal peşinde koşmakla suçladılar.

Virüsten medet umuyor

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