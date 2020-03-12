HABER /  GÜNCEL
ADV Tek kullanımlık defans jeli

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme haber İsrail'den geldi

Koronavirüs dünyada hızla yayılırken tedavisi için umut verececek bir açıklama İsrail'den geldi. Haaretz gazetesi, İsrail'deki bir araştırma merkezinin yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağını iddia etti.

Abone ol

Gazetenin haberinde, Ness Ziona kentindeki İsrail Biyolojik Araştırmalar Enstitüsündeki araştırmacıların Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Aşı geliştirildiği iddia edildi

İsrail Sağlık Bakanlığından isimleri açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberde, uzmanların virüsün biyolojik mekanizmasını anlamada "önemli bir mesafe" katettiği ve Kovid-19'a karşı bir aşı geliştirdiklerini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağı ileri sürüldü.

Söz konusu aşının bir dizi deney ve testten geçtikten sonra kullanıma hazır olabileceği, bu durumun da aylarca sürebileceği iddialarına yer verildi. İsrail Sağlık Bakanlığı ülkede 97 kişide Kovid-19 vakasına rastlandığını duyurmuştu. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan neden deva olamaz? Ahmet Hakan açıkladı
Atletico Madrid Liverpool'u eledi PSG çeyrek finale yükseldi
Koronavirüs Türkiye'de görüldü! Dezenfektan ve kolonyalara büyük zam
NBA maçlarına corona virüs darbesi! Rudy Gobert virüsle dalga geçmişti
Erdoğan, Babacan'ın DEVA Partisi'nde kim için 'kripto FETÖ'cü' dedi
İtalya'da korkulan oldu! Tüm faaliyetler durduruldu
ÖNCEKİ HABERLER
ABD yine çark etti! Afganistan'dan Çekilmeyebiliriz
Evde bakım maaşı 12 Mart hangi illerde yattı yeni liste hazır
Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını tabancayla öldürdü
Türkiye'den Yunanistan'a ilk uyarı!
3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Kolonya fiyatları çıldırdı! Türkiye'de coronavirüsle kuyruklar oluştu
Yorumlar