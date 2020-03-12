Koronavirüs Türkiye'de görüldü! Dezenfektan ve kolonyalara büyük zam

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi sonrası dezenfektanlara yüzde 4 bin oranında zam yapıldı. Kolonya fiyatları da tavan yaparken, kolonyalar tükendi. Satışlar karaborsaya düştü.

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Koronavirüs ile birlikte fahiş fiyat artışı gözlenen ürünlerin başında el dezenfektanları yer alıyor. 25 Şubat günü 42 liraya alınan 1 litrelik ürün, bugünlerde 50 mililitre olarak 90 liraya satılıyor. Fiyat artışı yüzde 4 bin 185. Bir online alışveriş sitesinde 1 litrelik ürünün tükendiğini, 50 mililitrelik ürünün ise 90 liraya satıldığı görüldü.

Suçlanan tedarikçi firmanın ortağı Aykut A. "Fazla para alma amacımız olamaz. 25 Şubat akşamı çok büyük bir talep aldık. O gece 4 bin yeni sipariş almışız. Ki bu siparişler biz uyurken olmuş. Yoğun talep olunca, ürünün satışını durdurduk. Sitede 250 liraya satılan ürün ise bizim firmanın değil" diye konuştu.

Pompası bulunmuyor

İç piyasada satılan dezenfektanların tamamına yakını Türkiye’deki 3-4 büyük firma tarafından üretiliyor. Üretici firmalardan birinin yetkilisi "Talep 1’e 40 arttı. Bu da tüm dengeyi altüst etti. Bu ürünün ham maddesi alkol. Ve alkol de ithal ediliyor. Alkolün litresi daha önce 1.30 dolarken şimdi 2 dolar seviyesinde. Daha da önemli sorun, dezenfektan pompası bulamıyoruz...Bu ürün Çin’de üretiliyordu, Çin’de de durum malum. Yine, plastik kap sorunu var, çünkü ham maddesi Çin’den geliyordu" dedi.

Toptancı çarşısındaki kolonyalar tükendi

Bayrampaşa'daki toptancı çarşısında birkaç dükkan dışında kolonyaların tükendiği ifade edilirken, toptancılar bayilere sipariş verdi ancak kolonyaların ne zaman geleceği bilinmiyor. Satış fiyatlarında ise bir gün içinde büyük bir artış görüldüğü belirtiliyor.

Fiyatlar tavan yapmış

Arnavutköy'de marketi bulunan ve kolonya almak için Bayrampaşa'daki toptancılar çarşısına gelen Hacı İlanlı, "Bir, iki parça zor bulduk. 8-10 liralık bir kolonya 15 lira. Fiyatlar tavan yapmış. Piyasada bulamıyorsun. Bildiğiniz karaborsa olmuş. 4-5 adet buldum. Piyasada yok gibi bir şey" dedi.

Kolonya satışı şu an karaborsada

Toptancılık yapan Kenan Ersoy ise, "Kolonya satışı şu an karaborsada. Piyasada kolonya bulunmuyor. Olan da fiyatları yükseltmiş. Bu şekilde. Bizdekiler bitti. Dün 85-90 lira olan kolisi bugün 150 lira. Kolide 48 adet var" diye konuştu.

Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik

Toptancılık yapan ve ellerinde kolonya kalmadığını ifade eden Ömer Kaya da, "Aşırı derecede bir talep oluştu. Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik. Şu an yeterli ürün bayilerde bile yok. Yaklaşık yüzde 50 artış var" şeklinde konuştu.

Talep olduğu için fiyatları ikiye katladı

Toptancı Murat Yılmaz ise, "Sabahtan vardı şu an da kalmadı. Şu saate kadar çoktan tükendi. Talebi karşılayamıyoruz. Hiç satılmayan ikinci tür kolonyalar bile sıfırı çekti bugün. Talebe yetişemiyoruz. Siparişimiz var ama ne zaman gelir belli değil. Talep olduğu için fiyatları ikiye katladı" diye konuştu.

6 adet kolonyayı 576 liraya aldım

Market işleten esnaf Erdal Demir de, "Saat 09.30'a kadar eldeki bütün kolonyalar bitti. Vatandaş geldi aldı eski fiyattan. Bitince ben yeniden almaya gittim. Fiyatlar üçe katlamış. Mecburen aldık. Vatandaş gelip soruyor. Sabah 20 liraya aldığınız şey öğleden sonra 60 liraya satılıyor. 6 adet kolonyayı 576 liraya aldım" ifadelerini kulland