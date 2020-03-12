ABD koronavirüs nedeniyle Avrupa'ya kapıları kapattı dünyada son durum ne

İtalya'da OHAL genişliyor market, eczane ve banka dışındakiler kapatıldı

İtalya'da koronavirüsle mücadele amacıyla ülke genelinde birkaç gündür uygulanan tedbirler daha da sıkılaştırılıyor. Süpermarketler, eczaneler, bankalar gibi temel ihtiyaç hizmeti veren yerler dışında bütün işletmeler kapatılacak. Başbakan Giuseppe Conte tarafından Çarşamba akşamı açıklanan yeni tedbirlerle, bugüne kadar kısıtlamalarla da olsa açık kalan mağazalar, restoran, bar, kafe gibi mekanlar da kapatılacak. Ancak temel kamu hizmeti veren kurum ve işletmeler açık kalabilecek. Bankalar, postaneler, fabrikalar ve toplu taşıma servisi işlemeye devam edecek.