ABD koronavirüs nedeniyle Avrupa'ya kapıları kapattı dünyada son durum ne
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri 30 gün askıya aldığını açıkladı. Seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler arasında Türkiye yok. İtalya'da market, eczane gibi zorunlu ihtiyaç gideren yerler hariç tüm ticari işletmeleri kapattı.
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri 30 gün askıya aldığını açıkladı. Televizyondan ulusa seslenen Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den gelenlerin seyahatlerinin kısıtlanması konusunda ABD gibi yeterince hızlı davranmadığını söyledi. Cuma günü yürürlüğe girecek kararın İngiltere'yi kapsamadığını belirten Trump, "Güçlü ama gerekli önlemler almamız gerek" dedi. Trump'ın açıkladığı karar Türkiye'yi de kapsamıyor.
Karardan etkilenecek Schengen Bölgesi'ndeki 26 ülke ise şunlar: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre.
İtalya'da OHAL genişliyor market, eczane ve banka dışındakiler kapatıldı
İtalya'da koronavirüsle mücadele amacıyla ülke genelinde birkaç gündür uygulanan tedbirler daha da sıkılaştırılıyor. Süpermarketler, eczaneler, bankalar gibi temel ihtiyaç hizmeti veren yerler dışında bütün işletmeler kapatılacak. Başbakan Giuseppe Conte tarafından Çarşamba akşamı açıklanan yeni tedbirlerle, bugüne kadar kısıtlamalarla da olsa açık kalan mağazalar, restoran, bar, kafe gibi mekanlar da kapatılacak. Ancak temel kamu hizmeti veren kurum ve işletmeler açık kalabilecek. Bankalar, postaneler, fabrikalar ve toplu taşıma servisi işlemeye devam edecek.
Washington'da "acil durum" ilan edildi
ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla "acil durum" ilan edildi. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan Covid-19 vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu. Başkent Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka bulunduğu bildirildi.