Koronavirüs zirvesi kararları! Türkiye'de okullar tatil mi Diyanet de katıldı
TÜRKİYE coronavirüs için alınacak önlemleri Beştepe'deki zirvede masaya yatırdı. Saat 13.00'te başlayan zirveye bakanların yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Diyanet İşleri Başkanı da davet edildi. Okulların tatil edilmesi, dini etkinlikler ve Sağlık bakanlığının alacağı önlemler koronavirüs zirvesinde kararlaştırıldı. İşte zirveden gelen son dakika haberler:
Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından alarm durumuna geçti. Bugün de Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 16 bakan ile YÖK ve Diyanet İşleri Başkanlarının katıldığı coronavirüs zirvesi yapıldı. Zirvede masaya yatırılan konulardan biri okullarda 3 Nisan 2020 günü başlayacak ara tatilin öne çekilmesi oldu. Zirveye Diyanet İşleri Başkanı'nın da davet edilmesi cuma namazının iptal edilme ihtimali mi var sorusunu akla getirdi. Coronavirüs zirvesinde alınan kararların birazdan açıklanması bekleniyor.
Diyanet İşleri ve YÖK başkanları da toplantıda
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, 16 Bakan ile, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katılıyor. Toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ve alınacak tedbirler görüşülüyor. Toplantıdan sonra okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili kararın açıklanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katıldı.
Veliler çocuklarına maske taktırdı
Ülke genelinde, toplu taşıma araçları, işyeri ve şehir meydanları gibi kalabalık yerlerde dezenfektasyon işlemleri sürerken, birçok kişi de kendi önlemlerini alıyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kıskürek Ortaokulu'nda kendi aralarında organize olan veliler, çocuklarını okula maske ve eldivenle gönderdi.