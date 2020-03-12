Tom Hanks coronavirüse yakalandı! Kendisi duyurdu eşi de virüslü
AMERİKALI aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Hollywood'un ünlü isimlerinden aktör Tom Hanks corana virüse yakalandığını açıkladı. Tom Hank, kendisinin ve eşi Rita Wilson'ın Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Hanks, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine bir süre kendisinin ve eşinin karatinada olacaklarını belirtti.
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Tom Hanks, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtileriyle ilgili şüpheleri üzerine doktorların tavsiyesi üzerine test yaptırdıklarını söyledi.
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Hanks, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine bir süre kendisinin ve eşinin karatinada olacaklarını belirtti. Amerikalı aktör, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini kaydetti.
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Tom Hanks ve Rita Wilson, 63 yaşında.
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