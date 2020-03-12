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Atletico Madrid Liverpool'u eledi PSG çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında 1-0 mağlup ettiği son şampiyon Liverpool'u rövanş karşılaşmasında deplasmanda uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-2 mağlup eden Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında İngiliz ekibi Liverpool, Anfield Road Stadyumu'nda İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Liverpool, 43. dakikada Wijnaldum'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip, ikinci gol için bastırsa da kalesinde adeta devleşenJan Oblak, İngiliz ekibine geçit vermedi ve 90 dakika 1-0 Liverpool'un üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla karşılaşma uzatmaya gitti. 94. dakikada Firmino'nun golüyle Liverpool 2-0 öne geçip tur için umutlansa da Madrid ekibi 97 ve 105. dakikada Llorente'nin golleriyle eşitliği yakaladı.

Son şampiyonu saf dışı bıraktı
120+1. dakikada Morata'nın fileleri havalandırmasıyla A. Madrid, sahadan 3-2 galip ayrılarak son şampiyon Liverpool'u saf dışı bıraktı ve çeyrek finale yükseldi.



Goller Neymar ve Bernat'tan
UEFA Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi. Paris-Saint Germain, 28. dakikada Neymar ile 1-0 öne geçti. 45. dakikada Bernat'ın golüyle Fransız ekibi soyunma odasına 2-0 önde girdi.



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Öte yandan Dortmund'un Türk asıllı Alman oyuncusu 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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