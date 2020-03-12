ABD yine çark etti! Afganistan'dan Çekilmeyebiliriz

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, Afganistan'dan çekilme konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, ABD'nin Taliban ile yaptığı anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

McKenzie, 29 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan anlaşma sonrası Taliban'ın ABD öncülüğündeki NATO koalisyonu güçlerine saldırı düzenlemediğini ancak Kabil hükümetini hedef aldığını ifade etti.

Taliban'ın El Kaide'ye karşı bir adım atacağını düşünmediğini ifade eden Mc Kenzie, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesi sürecine dair soruları da yanıtladı.

"Taliban'a güvenmek zorunda değiliz, onlardan hoşlanmak zorunda da değiliz." şeklinde konuşan ABD'li general, ülkede anlaşma şartlarının uygulanıp uygulanmadığının gözlemleneceğini söyledi.

CENTCOM komutanı McKenzie yaz aylarına kadar ülkedeki asker sayısını 8600'e düşüreceklerini, ancak şartlar uygun olmazsa daha fazla askeri ülkeden çekmeyi tavsiye etmeyeceğini dile getirdi. Mepa News'te yer alan habere göre; McKenzie "Bu benim vereceğim bir karar değil. Ancak tavsiyem bu olurdu." ifadelerini kullandı.

McKenzie, Taliban saldırılarına karşı Kabil hükümeti güçlerine destek verebileceklerini de sözlerine ekledi.