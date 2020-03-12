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Ali Babacan neden deva olamaz? Ahmet Hakan açıkladı

Ahmet Hakan,, bazı aydınların korkup çekindiği için Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) programının açıklandığı toplantıya gelmediğini söyleyen Ali Babacan'a tepki gösterdi.

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Ali Babacan, DEVA Partisi'nin kuruluş dilekçesini Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verdikten sonra, ilk kez Çarşamba günü genel başkan olarak tanıtım toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin hedeflerini açıklayan Babacan'ın yaptığı konuşma polemik konusu oldu.

Babacan'ın tartışılan sözleri

Babacan'ın “Keşke ülkede şartlar biraz daha normal olsaydı. Bize destek veren, bizi aydınlatan arkadaşlarımızın hepsi açıkça burada olsaydı. Gönülleri bizimle beraber, onu biliyoruz. Bu günler de geçer inşallah.” sözleri Ahmet Hakan'ın gündemindeydi. 

"Korkaklara" bir şey diyemeyen Babacan'a tepki

"Babacan’ın DEVA’sı neden deva olamaz?" başlıklı yazısında yazar,  Babacan'ın aydınlara tavır koymamasını eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

Eğer gerçekten de ülkenin şartları, bir siyasi partinin kuruluş toplantısında fotoğraf vermekten bile kaçınmayı gerekli kılıyorsa...

Bugünlerin geçmesi...

Ali Babacan’ın partisiyle mümkün olmaz, olamaz!

Çünkü...

- Korkaklar...

- Pısırıklar...

- Fotoğraf vermekten bile ödü kopanlar...

- Cesaretsizler...

Bırakın ülkenin kaderini, kendi kişisel kaderlerini bile değiştiremezler.

Bu korkaklara... Bu pısırıklara... Bu cesaretsizlere...

“Yahu siz nasıl insanlarsınız böyle? Sizin gibi korkaklar bizi aydınlatamaz. Yürüyün gidin işinize!” demeyen, diyemeyen, demeyi aklının ucundan bile geçirmeyen...

Ali Babacan da herhangi bir derde deva olmaz, olamaz."

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