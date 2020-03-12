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Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclis'ine neden başkanlık yapmadığı ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisi'nin mart ayı 1. oturumuna neden başkanlık etmediği merak ediliyordu. İmamoğlu'nun nezle olduğu için oturumu yönetmediği açıklandı.

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İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun koronavirüs nedeniyle bu durumu çok fazla dillendirmediklerini ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, nezle olduğu için pazartesi günü İBB Meclisi'nin mart ayı 1. oturumunu yönetmedi. Evinde dinlenen İmamoğlu'nun bu durumu koronavirüs nedeniyle saklı tutuldu. İBB Meclisi mart ayı 1. oturumu geçtiğimiz pazartesi günü yapıldı. Oturumu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetmeyince bu durum çok merak edildi ve tartışıldı.

Korona yüzünden duyurmak istemedik

İmamoğlu'nun neden oturumu yönetmediğini Basın Danışmanı Murat Ongun'a soran Habertürk yazarı Nagehan Alçı şunları yazdı: "Ongun'dan aldığım bilgi Ekrem Bey'in grip olduğu için pazartesi evde dinlendiği… Yani bütün programlarını iptal etmek durumunda kaldığı. 'Korona yüzünden dünya alarmda, bu aralar grip çok riskli, nasıl oldu Sayın İmamoğlu?" deyince gülerek, 'O nedenle çok duyurmak istemedik. Başkan gayet iyi, hafif bir grip geçirdi, hatta grip bile değil, nezle diyelim, salı günü zaten işinin başına döndü' cevabını aldım."

Ne olmuştu?

Çin'in Hubey eyaletine bağlık Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık 2019'da görülen koronavirüs (Kovid-19), tüm dünyada 4 binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu. Hastalık görülen insan sayısı ise 100 bini geçmiş durumda. Türkiye, komşuları İran, Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan, Irak'ta görülen vakaların ardından tedbirlerini artırdı ve bazı sınır kapılarını kapattı. Hastalığın görüldüğü günden bu yana kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 11 Mart 2020'de 01.00'de kameralar karşısına geçerek canlı yayında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Mahremiyet için hastanın adını ve görüldüğü ili açıklamadı.

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