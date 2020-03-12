ABD flaş gelişmeyi dünyaya duyurdu: Patriot gönderme kararı aldık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Kenneth McKenzie, Irak'a Patriot hava savunma sistemleri gönderme kararı aldıklarını duyurdu.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Kenneth McKenzie, Irak'a hava savunma sistemleri gönderme kararı aldığını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı dün yaptığı açıklamada, ABD'nin olası bir İran saldırısı karşısında askerlerini korumak için Irak'a hava savunma sistemleri gönderme kararı aldığını söyledi.

"Gönderiyoruz"

CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi toplantısında, “Biz kendimizi başka bir olası İran saldırısından korumak için Irak’a hava savunma sistemleri ve anti balistik füze savunma sistemleri gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 8 Ocak’ta İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından ABD kuvvetlerini koruma araçlarını güçlendirmek amacıyla Irak’a Patriot hava savunma sistemlerinin gönderilmesi için Irak hükümetinden izin alınmaya çalışıldığı belirtilmişti.

Süleymani'nin öldürülmesi sonrası başlayan süreç

Irak, özellikle 3 Ocak’ta Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin Washington tarafından Bağdat havaalanı yakınlarında insansız hava aracı (SİHA) ile öldürülmesinin ardından ABD-İran çatışmasında aktif bir arenaya dönüştü.