HABER /  SPOR
ADV Tek kullanımlık defans jeli

Juventuslu Daniele Rugani Koronavirüse yakalandı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, oyuncusu Daniele Rugani’de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklarken tüm takımın karantina altına alınacağı da ifade ediliyor.

Abone ol

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs futbolu da vurmayı devam ediyor. Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827’yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462’ye ulaştı.

Herhangi bir belirti yok
Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi.



Kulüpten açıklama var
Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.



Virüse yakalanan ilk futbolcu
Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu oldu. Juventus'ta tüm takımın karantina altına alınması bekleniyor. Aynı zamanda Inter'in futbolcularının de bu önlemler kapsamında karantinaya alınacağı iddia ediliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD flaş gelişmeyi dünyaya duyurdu: Patriot gönderme kararı aldık
Ali Babacan neden deva olamaz? Ahmet Hakan açıkladı
Atletico Madrid Liverpool'u eledi PSG çeyrek finale yükseldi
Koronavirüs Türkiye'de görüldü! Dezenfektan ve kolonyalara büyük zam
NBA maçlarına corona virüs darbesi! Rudy Gobert virüsle dalga geçmişti
Erdoğan, Babacan'ın DEVA Partisi'nde kim için 'kripto FETÖ'cü' dedi
ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Koca aslen nereli kaç yaşında Fahrettin Koca eşi kimdir?
CHP'ye koronavirüs engeli! Kurultay ertelenebilir
Osmaniye'de apartta yangın faciası! Yanarak can verdi
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mircea Lucescu Fenerbahçe'den servet istedi
Kadir Has Üniversitesi kaç gün tatil ne zaman açılacak son haber geldi
Yorumlar