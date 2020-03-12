Juventuslu Daniele Rugani Koronavirüse yakalandı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, oyuncusu Daniele Rugani’de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklarken tüm takımın karantina altına alınacağı da ifade ediliyor.

Abone ol

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs futbolu da vurmayı devam ediyor. Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827’yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462’ye ulaştı.

Herhangi bir belirti yok

Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi.





Kulüpten açıklama var

Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.





Virüse yakalanan ilk futbolcu

Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu oldu. Juventus'ta tüm takımın karantina altına alınması bekleniyor. Aynı zamanda Inter'in futbolcularının de bu önlemler kapsamında karantinaya alınacağı iddia ediliyor.