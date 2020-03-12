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Osmaniye'de apartta yangın faciası! Yanarak can verdi

OSMANİYE merkez Fakıuşağı Mahallesi 45012 sokakta bulunan apartta çıkan yangında 34 yaşındaki N.U. yanarak can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, saat 02.00 sıralarında, Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi 45012 sokakta bulunan beş katlı binanın beşinci katında yangın çıktı. N.U. (34) kaldığı daire henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Daireden dışarı çıkamayan N.U. yanarak can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

N.U.’nun cesedi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

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