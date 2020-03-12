Mircea Lucescu Fenerbahçe'den servet istedi

Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında yer alan Mircea Lucescu ile görüşme gerçekleşti. Lucescu, Fenerbahçe’den 2 yıl + 9 maçlık sözleşme için 7 milyon Euro istedi.

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Ersun Yanal'la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren ve listesinde yerli ve yabancı olmak üzere birkaç isim olan Fenerbahçe yönetiminin temas halinde olduğu Mircea Lucescu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

"Süper Lig'i tanıyan bir teknik adam''

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, "Süper Lig'i tanıyan bir teknik adamla yolumuza devam edeceğiz" açıklaması yapmıştı.

7 milyon Euro istiyor

Bu açıklama sonrasında rota Mircea Lucescu'ydu. Yönetim, tecrübeli hocayla ilk temasını kurdu. Luce, Sarı-Lacivertliler'den yıllık 3 milyon Euro istedi. İstediği sözleşme ise 2 yıl+9 maç... Rumen hoca 9 maç için de 1 milyon Euro talep ediyor. Lucescu'nun Fenerbahçe'den istediği para toplamda 7 milyon Euro.





Şampiyon yapacağına inanıyor

Öte yandan Rumen hocanın Türkiye'deki temsilcisi Süreyya Ertuğrul, sarı-lacivertli kulübün 74 yaşındaki çalıştırıcı ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Radyospor'a konuşan Ertuğrul, "Fenerbahçe, Lucescu'ya gelip gelmeyeceğini sordu. Lucescu, Türkiye'de çalışmak istiyor. Birkaç takviyeyle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyledi. En az 2 yıllık bir anlaşma istiyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ı da şampiyon yapmıştı

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Lucescu, göreve geldiği taktirde Fenerbahçe'yi de şampiyon yapacağına inanıyor.