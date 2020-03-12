Premier Lig'e seyirci yasağı geliyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs'e (Covid-19)önlem olarak İngiltere Premier League maçlarının seyircisiz oynanmasının planlandığı bildirildi.

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Times gazetesinin özel haber ibaresiyle duyurduğuna göre; İngiLtere hükümeti, Premier League maçlarını seyircisiz oynatmayı planlıyor.



Hükümetin Acil Durum Komitesi (COBRA) bu sabah toplanarak corona virüsle mücadele önlemlerini görüşecek. Öncelikli gündem maddesi, salgının "kontrol altına alınması aşamasından geciktirilmesi aşamasına geçilmesi" sırasında alınması gereken önlemler olacak.

İşte o önlemler: İngilltere'deki tüm futbol maçları seyircisiz oynanacak. Publarda maç izlenmesi önlenecek ve kombine kart sahipleri karşılaşmaları evlerinden ücretsiz izleyebilecek. Yayıncı kuruluşlar özellikle Cumartesi günleri daha fazla karşılaşmayı naklen yayınlayabilecek. Bu uygulama Pazar ve gerekirse Pazartesi günleri de geçerli olabilecek.