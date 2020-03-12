Trabzonspor'a Sörloth'tan kötü haber

Trabzonspor'un erteleme maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu maçta Sörloth sakatlık geçirdi.

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Süper Lig’in 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor’u konuk etti. Mücadele bordo-mavili ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor bu sonuçla, liderliğe yükseldi.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, karşılaşma bordo mavili ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile devam ederken, 38. dakikada bir sakatlık yaşadı. Bir dakika sonra oyuna devam edemeyeceğini belirtlen Sörtloh, yerini Badou N'Diaye'ye bıraktı. Sörloth'un ligde 25 maçta 19 golü bulunuyor.