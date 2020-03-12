Pandemi planı nedir pandemi örnerkleri DSÖ açıkladı

Corona virüsü ile ilgili gelişmeler sürüyor. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pademi kararını açıkladı. Corona virüsünün yaklaşık 160 ülkede görülmesi ve 4 binden fazla kişinin ölümüne yol açması paniği gittikçe arttırıyor. Peki Pandemi kısaca nedir?

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsü salgınını pandemi ilan etti. Corona virüsüyle ilgili peş peşe haberler gelmeye devam ediyor. Pandemi ilanı sonrası bu kelimenin ne anlama geldiği merak edilmeye başlandı. Peki pandemi kısaca nedir? Pandemik hastalık ne demek?

PANDEMİ NEDİR?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

PANDEMİK HASTALIK NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

Yaygın ölümcül hastalıklar ve pandemikler arasındaki farklar

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tanımlamasına göre bir pandemik ancak aşağıdaki üç koşulu sağladığında başlamış sayılır:

-Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı,

-Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması,

-Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması,



Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir. Örneğin, kanser, insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır. (Bazı kanser türlerinin bulaşıcı etmenler tarafından ortaya çıkabildiği unutulmamalıdır).