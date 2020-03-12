Emre Can'la Neymar kapıştı ortalık fena karıştı
UEFA Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Neymar ve Emre Can arasında gergin anlar yaşandı.
PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında evinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek çeyrek final biletini aldı.
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Karşılaşmanın 88. dakikasında tansiyon yükseldi. Bu dakikada Emre Can, Neymar'a faul yaparak topu aldı. Pozisyon sonrası iki oyuncu arasında elektriklenme yaşandı.
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Türk asıllı Alman oyuncu, Brezilyalı yıldıza fiziksel temasta bulunca bir anda ortalık karıştı. PSG'li oyuncular Di Maria ve Marquinhos, Emre Can'a doğru koşarken, iki takım futbolcuları sert tartışmaya dahil oldu.
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Güçlükle sakinleşen Emre Can, olayların ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.
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