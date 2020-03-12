Ali Babacan'ın partisine katılmaktan vazgeçti nedeni belli oldu

Ali Babacan'ın partisine katılması beklenen MHP'den ayrılan bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, parti programındaki "Kürt sorunu" bölümü nedeniyle partiye katılmaktan vazgeçti.

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Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım Partisi'ni (DEVA) resmen kurdu ve dün kamuoyunun karşısına çıkarak programını anlattı.

Tanıtım toplantısında yanıt aranan sorulardan biri de şu anda İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile temsil edilen DEVA Partisi'nin parlamentoda grup kurmak için milletvekili transferine gidip gitmeyeceğiydi.

Grup kuracaklar mı?

Görüştüğümüz parti kurucuları, grup kurmanın kendileri için zor olmayacağını, bu potansiyelin şu anda mevcut olduğunu, ancak şimdilik grup kurmak için bir transfer girişimi içinde olmayacaklarını vurguladılar.

"Kürt sorunu" ayrılığı

BBC Türkçe'nin haberine göre, MHP'den ayrılan bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da Babacan'ın partisi içinde yer alacağı konuşuluyordu.

Ancak Usta'nın parti programında da geniş yer verilen Kürt sorunu başta olmak üzere bazı konularda görüş ayrılığı nedeniyle partiye katılmaktan vazgeçtiği ifade edildi.

"Kürt Sorunu'na demokratik zeminde çözüm"

Parti programda Kürt sorunu başlığı altında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin insan haklarına dayalı demokratik bir hukuk devleti olma konusundaki eksiklikleri, Kürt Sorunu'nun da kaynağında yatan temel faktördür. Uzun bir tarihi arka plana sahip olan bu sorun, iktisadi, siyasi ve insani açılardan pek çok olumsuz sonuç doğurmaktadır. Hayati önemi haiz bu konunun birçok boyutu bulunmakla beraber esasında bu sorun, Kürt vatandaşlarımızın demokratik hak, özgürlük ve eşit vatandaşlık taleplerinin karşılanmasıyla ilgilidir. Demokrasi ve Atılım Partisi olarak Kürt sorununu, vatandaşlarımıza güven temelinde siyasi kanalları açık tutarak, taleplerin rahatlıkla tartışılacağı demokratik zemini inşa ederek, özgürlük alanlarını genişleterek ve hukuku tahkim ederek çözeceğiz."