POLİTİKA

Hulusi Akar duyurdu! TSK'da koronavirüs alarmı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak.' dedi

Milli Savunma Bakanı Akar, konuyla ilgili şunları söyledi;

Koronavirüs karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik.

Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak.

"(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık." dedi.

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