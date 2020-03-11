İtalya'da sağlık sistemi çöküyor! KKTC'li genç anlattı

Yağış Bey adlı Facebook kullanıcısı, tüm İtalya'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olduğunu söyleyerek bu süreçte en önemli şeyin bilim insanlarının uyarılarının dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması olduğunu söyledi.

"İtalya umursamadı"

İtalya'da bir grubun panik halinde hareket ettiğini ve insanları umutsuzluğa süreklediğini diğer bir kesimin ise umursamayarak virüsün salgın hale dönüşmesine neden olduğunu anlatan KKTC'li genç, İtalyan hükümetin bu konuda gerekli önlemleri zamanında almadığını söyledi.

"Sağlık sistemi çökebilir"

İtalya'da en büyük tehlikenin sağlık sisteminde yaşandığını da söyleyen genç tıp öğrencisi, bazı hastanelerin koronavirüs nedeniyle kapatıldığını ifade etti.