YEREL

İstanbulluların toplu ulaşımda maskeli önlemi

TÜRKİYE'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah da toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk "Koronavirüs" vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü. Altunizade Metrobüs Durağı ve metro kullanan vatandaşların önlemlerinin devam ettiği görüldü. Altunizade'de metrobüs kullanan Berkant Atik, "Türkiye'de de salgın olduğunu söyledikleri için önlemimizi aldık. Maske takıyorum, cebimde de dezenfekte taşıyorum. Her türlü önlemi almakta fayda var." diye konuştu. Maske ve eldiven takan Tülay Kozan, "Önlemimi aldım. Ayrıca ıslak mendil ve dezenfekte de kullanıyorum" dedi. Öğrenci olduğunu söyleyen Enes Tuncer, "Okula giderken otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçların kullandığım için maske takarak önlem alıyorum. Dezenfekte kullanarak önlem alıyorum. Başkalarını da bu şekilde önlem almasını istiyorum" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Juventuslu Daniele Rugani Koronavirüse yakalandı
ABD flaş gelişmeyi dünyaya duyurdu: Patriot gönderme kararı aldık
CHP'ye koronavirüs engeli! Kurultay ertelenebilir
Osmaniye'de apartta yangın faciası! Yanarak can verdi
Mircea Lucescu Fenerbahçe'den servet istedi
Ali Babacan'ın partisine katılmaktan vazgeçti nedeni belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Vuhan’da yaşayan 103 yaşındaki kadın 6 günde koronavirüsü yendi
Genç kız, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü
Kolonya fiyatları çıldırdı! Türkiye'de coronavirüsle kuyruklar oluştu
Doğduğun Ev Kaderindir 11. bölüm fragmanı
Öğretmen 3. bölüm fragmanı
Fahrettin Koca eşi Hale Koca kimdir ne iş yapıyor?
Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanı
Fahrettin Koca aslen nereli kaç yaşında Fahrettin Koca eşi kimdir?