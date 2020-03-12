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Hercai 36. bölüm 2. fragmanı

Hercai dizisi 36. yeni bölümüyle 13 Mart 2020 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 13 Mart 2020 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

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