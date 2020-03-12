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NBA Rudy Gobert virüsle dalga geçmişti

Koronavirüsün Utah Jazz‘ın Fransız yıldızı Rudy Gobert’te pozitif çıkmasının ardından NBA tüm maçlarını iptal etme kararı aldı. Rudy Gobert'in, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı sırasında koronavirüs ile dalga geçtiği ortaya çıktı.

NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımının Fransız yıldızı Rudy Gobert'te corona virüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

İsmi açıklanmadı
Utah Jazz'ın Fransız yıldızı Rudy Gobert'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Dün gece oynanması gereken Oklahoma City Thunder - Utah Jazz maçı ise başlamasına kısa bir süre kala durduruldu ve maç iptal edildi.

Maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi
Yapılan açıklamada ayrıca Covid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi. 

Virüsle dalga geçmişti
Rudy Gobertin, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı sırasında koronavirüs ile dalga görüntüler ortaya çıktı.

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