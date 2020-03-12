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Kuruluş Osman'a 'Şehitler Tepesi' sahnesi damgasını vurdu!

ATV'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman 11 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin 14. bölümünde Moğol Balgay'ın karşısına çıkan Osman Bey beklemediği bir tuzağın içerisine düşer. Etrafı Balgay'ın nökerleri tarafından sarılan Osman Bey Balgay'ın kılıcıyla karşı karşıya gelir.

Kuruluş Osman çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Moğollarla devam eden mücadelede Osman Bey Balgay ile karşı karşıya geliyor ve hain tuzağa düşüp esir alınıyor. Geceye damga vuran sahne ise Samsa'dan geliyor. Kendisine şehit olmak istediğini söyleyen Çetin'e: “Şehitler tepesi doludur Çetinim. Boşta kalmaz evelallah” cevabını veren Samsa İdlib'de şehit olan askerlerimize gönderme yapıyor.

Dizide Samsa’nın diyaloğu ise geceye damgasını vurdu. Samsa’nın karşısına çıkıp şehit olmak istediğini söyleyen Çetin’e : “Şehitler tepesi doludur Çetinim. Boşta kalmaz evelallah” cevabını veren Samsa mazlumların yanında, zalimlerin ve vatanı bölmeye çalışanların karşısında durulacağı mesajını verdi. İşte o sahne…

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