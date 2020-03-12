TSK'da koronavirüs alarmı! Bakan Hulusi Akar duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'daki koronavirüs önlemleri ile ilgili son dakika bir duyuru yaptı. Akar, 'Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak.' dedi

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Milli Savunma Bakanı Akar, tüm dünyayı sarsan koronavirüs ile ilgili TSK'nın alacağı önlemleri açıkladı. Akar, Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerler belli bir süre çarşı iznine çıkamayacağını açıkladı.

Bakan Akar konuyla ilgili şunları söyledi;

Koronavirüs karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak.

İdlib ateşkesi

Bakan Akar İdlib ateşkesi ile ilgili yaptığı son açıklama da ise şunları kaydetti;

-Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık."

-Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik.

-İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor.

-Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi.