HABER /  DÜNYA
ADV Tek kullanımlık defans jeli

Suriye'de bir Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tartus bölgesinde bir Rus askerinin öldüğünü açıkladı.

Abone ol

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden çıkan Rus askeri devriyesinin kara yolunda bir minibüsle çarpıştığı belirtildi. Çarpışmanın etkisiyle askeri aracın ve minibüsün yoldan çıkarak bir binaya çarptığı ifade edildi. Kaza sonucu minibüsteki 2 sivil ile askeri araçtaki 1 Rus askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askerin sözleşmeli statüsünde görev yaptığı kaydedildi. Olayın bir saldırı değil kaza olduğunu belirten bakanlık, karşı yönden gelen sivil araçta oluşan arıza nedeniyle çarpışmanın gerçekleştiğini belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD flaş gelişmeyi dünyaya duyurdu: Patriot gönderme kararı aldık
Mircea Lucescu Fenerbahçe'den servet istedi
Ali Babacan neden deva olamaz? Ahmet Hakan açıkladı
Atletico Madrid Liverpool'u eledi PSG çeyrek finale yükseldi
Koronavirüs Türkiye'de görüldü! Dezenfektan ve kolonyalara büyük zam
NBA maçlarına corona virüs darbesi! Rudy Gobert virüsle dalga geçmişti
ÖNCEKİ HABERLER
Vida giderse Justin Hoogma gelecek
Dünyanın en güçlü uçağı denilen F-35'te 883 tasarım hatası çıktı
Fahrettin Koca eşi Hale Koca kimdir ne iş yapıyor?
Juventuslu Daniele Rugani Koronavirüse yakalandı
Fahrettin Koca aslen nereli kaç yaşında Fahrettin Koca eşi kimdir?
Evde bakım maaşı 12 Mart hangi illerde yattı yeni liste hazır
Yorumlar