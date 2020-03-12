Deniz Bayramoğlu kimdir Ece Üner'in eşi mesleği nedir?

Show Haber'in sevilen yüzü, haberlere yaptığı yerinde tespit ve yorumlarla taşı gediğine koyan isim Ecem Üner son zamanların en çok merak edilen isimlerinden biri. Peki deneyimli sunucu Ece Üner kaç yaşında, eşi Deniz Bayramoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Ece Üner'in tek çocuğu Güneş Bayramoğlu kaç yaşında? İşte merak edilenler...

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Show TV ekranlarının sevilen yüzü, Show Haber'in sunucusu Ece Üner son günlerde yaptığı yorum ve yerinde tespitlerle alkış topluyor. Kendine has üslubu ile haber sunan Ece Üner'in hayatı ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Uzun süredir ekranlarda boy gösteren deneyimli sunucu Ece Üner aslen İstanbullu ve 39 yaşında ve Dinç Üner'in kızı.

Her ne kadar evliliği hakkında sık sık boşanıyorlar iddiası çıksa da Ece Üner 2013 yılından beri Güneş Bayramoğlu ile evli. Çiftin bir de dünta tatlısı oğulları var Güneş Bayramoğlu...

Peki başarılı spiker Ece Üner kimdir?

Ece Üner, 1981 yılında doğdu. Bir dönem CNN Türk’te genel müdürlük yapan Dinç Üner’in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi’nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel’de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Uzun bir süre CNN Türk’te çalıştıktan sonra Habertürk’e geçmiştir. Günümüzde Habertürk’te Enine Boyuna isimli programı hazırlayıp sunmaktadır.

Ece Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. Bir süre NTV’de çalıştıktan sonra 2006’da, CNN Türk’ün spor servisinde çalıştı ve haftasonu spor haberlerini sundu. Mart 2007’de CNN Türk’te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı.

Ağustos 2009’da Habertürk’e geçti. 2010’da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011’de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012’den beri Enine Boyuna’yı sunmaktadır. 6 Ocak 2014’ten itibaren Ece Üner Show TV Ana Haber’i sunmaktadır.

Peki Ece Üner'in eşi Deniz Bayramoğlu kimdir:

Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında Malatya’da doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde okumaya başladı, 3 yıl okuduktan sonra eğitimine ara verip gazeteciliğe başladı.

Daha sonra 2005yılında Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tekrar okumaya başladı.

1999 – 2000 arasında Yeni Binyıl’da finansal haber editörü olarak çalıştı. Demokrasi, Sabah Gazetesi ve Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde muhabirlik yaptı. Liberal Bakış ve Gündem Gazeteleri’nde editör olarak çalıştı.

CNN TÜRK televizyonunda önce borsa yorumcusu olarak görev yaptı. Daha sonra İş Yemeği programını hazırlayıp sundu.

2008-2009 yılı döneminde 12-14 Güncel isimli programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sundu. 2009 yılının Eylül ayından itibaren hafta içi her gün saat 09:00'da ekrana gelen Parametre'yi sundu.

Deniz Bayramoğlu, hali hazırda CNN TÜRK televizyonunda hafta içi her gün Semiha Şahin ile birlikte Güne Merhaba programını sunuyor.

Deniz Bayramoğlu, Habertürk kanalı haber spikeri Ece Üner ile 6 Şubat 2013 tarihinde Roma'da evlendi.