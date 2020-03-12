New York Times'tan Türkiye için algı operasyonu!

Koronavirüs belası ülkeler arasında seyahati de kısıtladı. ABD Avrupa'ya bütün seyahatleri askıya alırken ABD gazetesi New York Times Türkiye'yle ilgili algı operasyonu yaptı. ABD'nin seyahat kısıtlaması kararı Türkiye'yi kapsamazken, haberde İstanbul'dan bir caminin fotoğrafı kullanıldı.

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ABD, koronavirüs salgını nedeniyle önlemlerini artırdı. Başkan Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya alacaklarını açıkladı.Trump, İngiltere'nin ise seyahat yasağından muaf tutulduğunu bildirdi.

Türkiye için kirli algı operasyonu

Seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler arasında Türkiye bulunmazken, ABD merkezli New York Times gazetesi, algı operasyonuna soyundu.

İstanbul'dan cami fotoğrafı kullandılar

NY Times'ın internet sitesinde "ABD, Avrupa'dan çoğu seyahati askıya aldı" başlığıyla verilen haberin fotoğrafında İstanbul'dan bir cami yer aldı.Gazetenin, Türkiye'de salgın varmış havası oluşturmaya çalıştığı görülüyor.

Seyahat kısıtlamasından etkilenen ülkeler

Washington yönetiminin kararının kapsadığı ülkeler arasında Türkiye yer almazken, Şengen ülkeleri olarak da bilinen Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya,Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Porteiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre seyahat kısıtlamasından etkilenecek.