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Karabük'te koca dehşeti! Boşanmak isteyen karısının kafasına sıktı

KARABÜK''te, Aydın Y. isimli şahıs, kendisinden boşanmak isteyen eşi Vildan Y.'yi tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken cani koca kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay Karabük merkez Esentepe Mahallesi Yonca Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Aydın Y. isimli koca, boşanma aşamasında olduğu eşi Vildan Y. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Aydın Y., yanında getirdiği tabanca ile eşini başından vurdu.

Olayın yaşandığı anda dükkanda bulunan Vildan Y.'nin erkek kardeşinin duruma müdahale etmeye çalıştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İnceleme çalışması başlatıldı

Eşini vurduktan sonra kaçmaya çalışan zanlı polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

 

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